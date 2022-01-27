У бойовика був розібраний автомат, поділилися в спецслужбі.

У Донецькій області Служба безпеки України затримала бойовика самопроголошеної "ЛНР", який втік з ОРДЛО через постійні знущання російських кураторів.

Про це повідомляв прес-центр СБУ.

"За попередніми даними, бойовик покинув ряди свого підрозділу і втік з ОРДЛО через постійні знущання ватажків і кураторів з РФ над підлеглими", – йдеться в повідомленні.

У затриманого виявлено автомат Калашникова в розібраному стані.

Встановлено, що затриманим є житель Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетних до обстрілів позицій українських військ.

Відео допиту затриманого бойовика

Читайте такожУ мережі повідомили, що родич "силовика-шишки" з "ДНР" потрапив у "люту ДТП"Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у 2014 році частину Донбасу захопили бойовики "ДНР" і "ЛНР". На Донбас також вдерлися російські війська.

Українські силовики вже не раз затримували членів незаконних збройних формувань. Зокрема, наприкінці 2021 року українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", який був під наркотиками та у російській формі.

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