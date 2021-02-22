Екс-посадовця ПриватБанку підозрюють у зловживанні службовим становищем / фото УНІАН
Колишнього заступника голови правління ПриватБанку затримали в міжнародному аеропорту Бориспіль в межах розслідування справи про зловживання службовим становищем.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.
Літак з колишнім топ-менеджером банку на борту прямував до Австрії. За даними бюро, генпрокурор погодила повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за ч.5 ст. 191 КК України.
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