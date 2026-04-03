Між викраденнями українських дітей і нафтовими гігантами РФ є прямий зв'язок, - Reuters

Державні російські корпорації залучені до фінансування воєнних злочинів проти українців.

Російські нафтогазові гіганти "Роснефть" і "Газпром" фінансували табори, в які Кремль відправив тисячі викрадених і депортованих українських дітей. Про це пише Reuters із посиланням на дослідження Єльського університету (США).

За даними цього дослідження, у період з 2022 по 2025 рік до таборів на окупованих Росією територіях України та в самій Росії було доставлено приблизно 2158 викрадених дітей. У цих таборах українських дітей піддавали зокрема "проросійській освіті". А згадані енергетичні гіганти фінансували перебування дітей в таборах через свої дочірні компанії та профспілкові організації.

Висновки дослідників Єльського університету ґрунтуються на аналізі публічних заяв окремих осіб, перевірених публікацій у соціальних мережах, корпоративних веб-сайтів та записів.

У коментарі Reuters юристи компанії "Роснефть" заявили, що профспілка є окремою юридичною особою, незалежною від самої корпорації. А тому сама "Роснефть" буцімто не знала, що робить профспілка.

Майкл Макфол, професор міжнародних відносин у Стенфорді, який обіймав посаду посла США в Росії з 2012 по 2014 рік, відкинув ідею про те, що профспілка "Роснефти" є незалежною.

"Роснефть – це підрозділ російського уряду... На жаль, диктатура Путіна більше не дозволяє незалежні профспілки", – сказав Макфол.

Двопартійна група з 12 членів Конгресу США, посилаючись на висновки Єльського університету, вже закликала уряд Трампа відновити санкції проти "Газпрому" та "Роснефти", які були зняті через ситуацію на Близькому Сході.

Росія депортує українських дітей

Як писав УНІАН, лише за поіменними списками станом на 2023 рік було відомо про понад 16 тисяч українських дітей, викрадених і депортованих російськими окупантами за час повномасштабної війни. Однак реальна кількість може сягати сотень тисяч через обмежений доступ правозахисників і журналістів до окупованих територій.

Окремі кримінальні справи свідчать про організований характер цих дій – наприклад, встановлено депортацію сотень дітей з інтернатів на Донеччині за участі підконтрольних РФ структур.

Викрадених дітей вивозять у різні регіони Росії, зокрема до Дагестану та Краснодарського краю, де їх розміщують у спеціальних закладах або передають під опіку громадян РФ. Частину дітей після депортації намагаються інтегрувати в російське суспільство: вони потрапляють до баз даних для всиновлення, іноді зі зміненими іменами.

Крім того, дітей піддають так званому "перевихованню", що включає проросійську ідеологічну обробку та підготовку до життя в РФ. За свідченнями правозахисників, така практика спрямована на знищення української ідентичності та використання дітей у пропагандистських і навіть військових цілях.

