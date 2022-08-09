Кабінет міністрів розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"До процесу долучили застосунок "Дія". Якщо раніше через "Дію" українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення РФ, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року", - пояснили у відомстві.
Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок "Дія" в розділі "Пошкоджене майно". Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що у Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у "Дії".