Якщо раніше через "Дію" українці подавали інформацію лише про житло, знищене після 24 лютого, то зараз часовий діапазон розширили.

Кабінет міністрів розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"До процесу долучили застосунок "Дія". Якщо раніше через "Дію" українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення РФ, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року", - пояснили у відомстві.

Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок "Дія" в розділі "Пошкоджене майно". Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що у Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у "Дії".

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