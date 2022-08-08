На думку члена ради федерації, це стане "заходом у відповідь"

У Росії хочуть конфісковувати майно на окупованих територіях України. Член ради федерації Андрій Клішас заявив про те, що для цього країні-агресорці потрібна "правова основа".

Своїми мріями він поділився в Telegram.

На думку Клішаса, конфіскація "іноземної власності" на окупованих територіях України нібито стане "заходом у відповідь". Він також повідомив, що це питання буде "предметно" обговорюватися з урядом.

"Нам необхідна ясна правова основа для конфіскації (як захід у відповідь) іноземної власності, зокрема української в Росії і на звільнених територіях України. Дане питання має предметно обговорюватися з урядом восени", - заявив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні пропонується конфіскувати понад 900 об'єктів, що належать РФ. Як розповів президент нашої країни Володимир Зеленський, якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також його резидентів, то мова йде про 36 тисяч позицій на вилучення.

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