Посіпаці Путіна повідомили про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зазначили в українській спецслужбі.

В Україні оголосили підозру російській зірці з "Бандитського Петербурга", депутату Держдуми РФ - йдеться про посіпаку диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєвцова.

Як повідомив прес-центр СБУ, він входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна. Також у спецслужбі зазначили, що зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, як наголосили в СБУ, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.

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"Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни)", - йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що оскільки пособник диктатора перебуває у РФ, то тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої країни.

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Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців. Фігурантка входить до пулу путінських пропагандистів, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив". Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну "під нуль". За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення поставних сюжетів про війну в Україні.

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