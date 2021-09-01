Міністр уточнив, що точна кількість біженців постійно "плаває".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Афганістані близько 200 громадян України просять евакуації, проте ситуація постійно змінюється.

Про це він розповів журналістам під час візиту до США у складі української делегації, цитує hromadske.

Міністр уточнив, що точна кількість біженців постійно "плаває", бо хтось заявив про бажання покинути країну в останню мить, а хтось знайшов інший літак.

На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використаною як геополітична перевага і плюс в стосунках з іншими державами, Кулеба відповів: "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати в маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".

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Автор: Яна Ставська