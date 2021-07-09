Засідання, на якому допитають начальника поліції Нєбитова, відбудеться 14 липня.

Дочка вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської - Анастасія заявила, що їй почали надходити погрози за те, що вона анонсувала допит у суді начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова у справі вбивства її матері.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Українська Гельсинська спілка з прав людини, 8 червня Анастасія Ноздровська анонсувала суд щодо справи про вбивство її матері, під час якого як свідка планують допитати голову Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.

У пості Ноздровська зазначила, що "Нєбитов спілкувався з Россошанським".

Як зазначає УГСПЛ, йдеться про Юрія Россошанського, який у 2020 році зізнався, що вбив Ірину Ноздровську, але згодом відмовився від показів, мовляв, зробив їх під тиском поліції в обмін на звільнення сина. Тоді Россошанський-молодший відбував покарання – він на смерть збив сестру Ірини Ноздровської - Світлану Сапатинську.

Читайте такожУ вбивстві президента Гаїті брали участь 26 колумбійців і два американціЗасідання, на якому допитають Нєбитова, відбудеться 14 липня о 13:00 у Шевченківському суді Києва.

Юрія Россошанського обвинувачують у скоєнні умисного вбивства з метою помсти своєї односельчанки Ірини Ноздровської, яка вела справу своєї сестри Світлани Сапатинської, котру збив автомобілем син Россошанського.

Вбивство Ноздровської: що відомо про справу

1 січня 2018 року тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський.

8 січня 2018 року за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. У серпні справу проти Юрія Россошанського було направлено до суду. Справу розглядає суд присяжних.

Однак батьки та донька правозахисниці переконані, що Россошанський не сам вбивав Ноздровську, і що до вбивства причетні інші люди.

1 вересня 2020 року Шевченківський райсуд Києва досліджував матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у справі про вбивство Ноздровської. Зокрема, в суді були заслухані записи розмови Россошанського з Андрій Нєбитовим, який на той час очолював відділ кримінальної поліції Київщини. Згідно з цими записами, Россошанський домовився з поліцією про те, що його дії будуть кваліфікуватися як вбивство у стані афекту. Россошанський особисто подякував Нєбитову за цю домовленість. В ході судового засідання адвокат Россошанського Олексій Цибенко заявив, що ці матеріали НСРД є недопустимими, оскільки нібито немає судового дозволу на проведення Нєбитовим НСРД з Россошанським у СІЗО.

Були досліджені також результати експертизи, яка не підтвердила, що в момент вбивства Ноздровської Россошанський перебував у стані афекту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк