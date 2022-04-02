Перший поштовий вагон 1 квітня вирушив у складі потягу Львів-Київ, зазначили в "Укрпошті".

Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" відновлює доставку відправлень потягами.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Укрпошта" додає до традиційних автомобільних перевезень залізничні. Зокрема, йдеться про доставку відправлень і гуманітарної допомоги. Після того, як доставка поштових відправлень залізницею пройде тестування, планується запуск доставок пошти залізницею у напрямку Харкова та інших міст-мільйонників. В планах "Укрпошта" та "Укрзалізниці" - налагодити доставку відправлень по всій території країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 квітня перший поштовий вагон вирушив у складі потягу Львів-Київ до столиці.

"З початком війни кількість завдань, які вирішує "Укрпошта", збільшилися. Якщо раніше наше завдання полягало у доставці відправлень, то зараз ще додалося перевезення гуманітарних вантажів, допомога з релокацією підприємств та доставка продуктових наборів в прифронтові міста", - зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

У прес-службі додали, що перевезення відправлень залізницею має скоротити загальний час доставки, який збільшився через велику кількість блокпостів на автошляхах.

Зазначається, що залізничний є найбезпечнішим способом перевезення, особливо в областях, де ведуться воєнні дії.

Варто зазначити, що РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Дніпро, Львів, Житомир та Одесу.

Через бойові дії виникли проблеми з доставкою товарів. З 11 березня "Укрпошта" відновила доставку інтернет-замовлень.

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