Цього року державна підсумкова атестація та вступ до вишів знову відбуватимуться за інакшими правилами через повномасштабну війну.

Верховна Рада України схвалила в першому читанні зі скороченням терміну підготовки до другого читання урядовий законопроект про державну підсумкову атестацію та вступну кампанію в 2023 році (№8228-1).

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за таке рішення проголосували 304 народних депутати.

"Тільки основу, за 304. Відміна ДПА, вступ за НМТ (національним мультипредметним тестом – УНІАН). Порядок і предмети НМТ затверджує Кабмін", – зазначив нардеп.

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Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук уточнив, що законопроектом передбачено доповнення до законів України "Про повну загальну середню освіту", "Про фахову передвищу освіту" та "Про вищу освіту".

Додаються положення, якими передбачено, що здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Крім цього, додається, що у 2023 році прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється без дотримання вимог вищезазначених законів. Він відбуватиметься в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки.

ЗНО в Україні в умовах війни

У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну було скасовано проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Замість нього було вперше запроваджено складання національного єдиного мультипредметного тесту (українська мова, математика, історія України).

Раніше в січні у Міністерстві освіти і науки України представили модель вступної кампанії-2023. Пропонується проведення вдосконаленого національного мультипредметного тесту. Як і раніше, здавати буде потрібно три предмети. Обов'язковими предметами тесту будуть українська мова та математика. На вибір буде той предмет, який є профільним для вступу на певну спеціальність: біологія, хімія, фізика, англійська мова, історія або інші дисципліни. Усі три іспити проводяться в один день, тест триває 180 хвилин.

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