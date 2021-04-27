Степанов зазначив, що один препарат проходить доклінічні дослідження, а інший перебуває на стадії стабілізації лікарської форми.

В Україні є два препарати, на основі яких потенційно у майбутньому можна створити власну вакцину від коронавірусу.

Читайте такожУкраїна отримала 370 тисяч нових доз вакцини AstraZenecaПро це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова".

"Що стосується української розробки, української вакцини - у нас дійсно є вже два кандидати на вакцину", - уточнив міністр.

Він додав, що один препарат проходить доклінічні дослідження, а інший перебуває на стадії стабілізації лікарської форми.

Проте для того, щоб виробляти вакцини, необхідні потужності. Зокрема, за словами міністра, для створення спеціального кластера, який би міг займатися такими дослідженнями, з держбюджету виділено 100 млн грн, проте цих коштів може не вистачити.

"Коштів недостатньо, треба буде додавати", - зазначив глава МОЗ.

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Автор: Ірина Погоріла