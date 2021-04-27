В Україні є два препарати, на основі яких потенційно у майбутньому можна створити власну вакцину від коронавірусу.
Читайте такожУкраїна отримала 370 тисяч нових доз вакцини AstraZenecaПро це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова".
"Що стосується української розробки, української вакцини - у нас дійсно є вже два кандидати на вакцину", - уточнив міністр.
Він додав, що один препарат проходить доклінічні дослідження, а інший перебуває на стадії стабілізації лікарської форми.
Проте для того, щоб виробляти вакцини, необхідні потужності. Зокрема, за словами міністра, для створення спеціального кластера, який би міг займатися такими дослідженнями, з держбюджету виділено 100 млн грн, проте цих коштів може не вистачити.
"Коштів недостатньо, треба буде додавати", - зазначив глава МОЗ.
Вас також можуть зацікавити новини
- Ляшко: всі, хто щепився першою дозою вакцини CoviShield, отримають другу впродовж травня-липня
- Степанов розповів, коли і на які вакцини від COVID-19 очікує Україна
- Ляшко повідомив, коли Україна може отримати нову партію вакцини Pfizer
- В Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали вже понад півмільйона громадян
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram