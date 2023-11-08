Наразі усі вони перебувають у безпеці на території Єгипту.

Україні вдалося евакуювати з сектору Гази першу групу з 43 українців. Також вдалося вивезти й 36 громадян Молдови. Усі вони наразі в безпеці, повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

"Україна евакуювала із сектору Гази першу групу з 43 українців. Вони в безпеці на території Єгипту під опікою українських дипломатів", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також інші причетні українські відомства продовжують роботу над евакуацією громадян України.

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Як повідомляв УНІАН, за даними українських дипломатів про евакуацію з сектору Гази попросило 367 громадян України.

ЗМІ повідомляли, що перша група українців змогла виїхати з небезпечної зони вчора, 7 листопада. Їх евакуювали через єдиний доступний пункт пропуску з Єгиптом "Рафах".

Як відомо, 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС здійснили масштабну атаку на Ізраїль, випустивши сотні ракет. Одночасно із цим терористи із сектору Гази прорвалися в прикордонні містечка, де вони захоплювали у полон та вбивали цивільних. Згодом Ізраїль звільнив захоплені бойовиками міста та увійшов на територію сектору Гази.

Ізраїльска влада наразі розглядає можливість "невеликих тактичних пауз" у бойових діях для доставки гуманітарної допомоги чи звільнення заручників з Сектору Гази. Однак, Ізраїль не планує повного припинення вогню.

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