У підручнику для 10 класу з предмету "Захист Вітчизни" матеріал про екіпірування військовослужбовців української армії проілюстрували фотографією військових у російській екіпіровці.
Знімок опублікував в Telegram користувач з ніком "Фашик Донецький".
"Видавці, ваша тупість не має меж, бо на фото російські солдати в екіпіровці "Ратник", у першого солдата на фото - АК сотої серії, а у іншого, на задньому фоні, якщо не помиляюся, - рушниця виробництва РФ", - написав він.
У Міносвіти повідомили, що підручник був створений у 2017 році і вийшов до друку у 2018 році накладом 157944 примірники.
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"Зазначена фотографія використана, щоб проілюструвати зразки сучасної армійської екіпіровки (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет і т.д.). Екіпірування тільки починало масово надходити в ЗСУ, в тому числі і за допомогою волонтерів. Розглянута фотографія не містить ніяких розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори визнали за доцільне використовувати цю фотографію, щоб продемонструвати напрямки розвитку екіпірування бійців ЗСУ", - цитує Міністерство позицію авторів підручника.
Міносвіти доручило Інституту модернізації змісту освіти звернутися до експертів з озброєного забезпечення ЗСУ, щоб отримати кваліфіковану та об'єктивну експертну оцінку.
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