За його словами, зараз окупанти із такими пропозиціями вже не дзвонять.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну йому телефонували з ФСБ. Тоді він працював заступником голови облдержадміністрації, але окупанти дзвонили усім, хто займав керівні посади у громадах Донеччини.

"Пропонували перейти на їхній бік, казали, що з Росією у нас буде краще, ніж є зараз. Я потім всіх заблокував на телефоні. Послав у напрямку російського корабля і заблокував", – додав він в інтервʼю виданню "Главком".

Філашкін зауважив, що зараз уже ані до нього, ані до його колег ніхто з такими пропозиціями не звертається.

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"Майже всі керівники, які керують населеними пунктами на лінії фронту, – це правоохоронці, зокрема представники Служби безпеки. Я все життя пропрацював у правоохоронному блоці, тому точно знаю, що зараз таких дзвінків від окупантів, сигналів якихось від них немає. Вони знають нашу позицію і тому перестали дзвонити", – констатував очільник Донецької ОВА.

Агенти ФСБ в Україні

Українські спецслужби протягом двох років війни затримали чимало представників російської агентури. Серед них були як чиновники, так і цивільні люди, що працювали на противника. Так, на початку липня СБУ затримала 23-річного одесита та його 18-річну наречену. Вони передавали Росії локації прикордонних загонів морської охорони Одещини, які обороняють акваторію портового міста.

У червні ж за співпрацю з ФСБ було затримано керівника одного з відділів Хмельницької міськради. Той збирав інформацію для ворога про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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