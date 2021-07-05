Ігор Кузін зазначив, що до кінця року створять шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові зайнятися виробництвом.

Українські компанії можуть налагодити виробництво вакцин від COVID-19. Деякі домовленості вже є, але це може зайняти близько року.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузіна в інтерв'ю ТСН.

"Є кілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавленість з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію", - заявив санлікар.

При цьому він вказав, що українські компанії можуть виробляти інактивовані вакцини - CoronaVac або Comirnaty, тому що процес їх виробництва відносно легкий. Кузін зазначив, що до кінця року буде шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові цим зайнятися. Водночас він нагадав про вимоги ВООЗ до виробників вакцин, що є проблемою.

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"Це питання до одного року. Однак зараз ті компанії, які розмірковують або вже перейшли до обговорення або запуску процесу локалізації, працюють разом з ВООЗ, консультуються, щоб цей майданчик був максимально швидко прекваліфікований", - підсумував Кузін.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня цього року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) від COVID-19 для екстреного медичного застосування.

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Автор: Анастасія Горбачова