На Прикарпатті місцева влада "дала задню" і запевняє, що лише обговорювала скандальну ідею, а рішення не ухвалювали.

В Івано-Франківській області немає заборони на госпіталізацію військовозобов'язаних без дозволу від військкомату (ТЦК). Про це заявив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, пише "Галка".

За його словами, Рада оборони області дійсно розглядала питання про те, щоб планові госпіталізації військовозобов'язаних проходили тільки за згодою військкомату. Відповідна ініціатива надійшла від самого територіального центру комплектування.

"Проте Рада оборони не приймала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає", - заявив чиновник.

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Ільчишин визнав, що "цей пункт, викладений на Раді оборони не конкретизований", через що і виникло непорозуміння з боку громадськості. Наразі госпіталізації на Прикарпатті проводяться без обмежень.

У той же час чиновник поскаржився, що військовозобов'язані чоловіки, отримавши повістку і рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби в армії, звертаються до лікарень з "минулими хворобами і знаходять лазівки", щоб не йти на фронт. Саме ця проблема і стала причиною для запиту ТЦК заборонити неузгоджені госпіталізації.

Водночас в.о. начальника Департаменту охорони здоров'я ОВА Володимир Дзьомбак уточнив, що будь-які обмеження на планові госпіталізації населення можуть бути запроваджені лише на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я.

"Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоровʼя не приймав таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб прийняти рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде прийняте, то доведемо до відома громадськості", – заявив Дзьомбак.

Скандал із забороною госпіталізацій на Прикарпатті

Як раніше писав УНІАН, днями голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков заявив, нібито на Прикарпатті вирішили "тимчасово припинити планові госпіталізації військовозобов'язаних пацієнтів без узгодження з територіальним центром комплектації". Нібито відповідні повідомлення вже збираються направити до лікарень.

Якби таке рішення дійсно було ухвалено, фактично воно торкнулося б майже всіх чоловіків у віці від 18 до 59 років, а також жінок деяких професій.

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