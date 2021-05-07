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У Харкові депутат міськради від проросійської ОПЗЖ Андрій Лесик завісив вулиці й проспекти бордами з гаслом "Фашизм не пройде".
Про це він повідомив у себе в Facebook, опублікувавши відповідні відео.
Через добу стало відомо, що частину бордів прибрали місцеві активісти. Зокрема, на Московському проспекті, пише "Харьков сейчас".
Харків заполонили борди депутата від ОПЗЖ з гаслами про «фашизм»
Раніше Лесик похвалився, що відновив пам'ятник дружби народів України та Росії, проте незабаром його було знову зруйновано. До цього депутат отримав у голову в сесійній залі мерії після того, як назвав Євромайдан "держпереворотом".
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