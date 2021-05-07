Частину конструкцій вже демонтували активісти.

У Харкові депутат міськради від проросійської ОПЗЖ Андрій Лесик завісив вулиці й проспекти бордами з гаслом "Фашизм не пройде".

Про це він повідомив у себе в Facebook, опублікувавши відповідні відео.

Через добу стало відомо, що частину бордів прибрали місцеві активісти. Зокрема, на Московському проспекті, пише "Харьков сейчас".

Раніше Лесик похвалився, що відновив пам'ятник дружби народів України та Росії, проте незабаром його було знову зруйновано. До цього депутат отримав у голову в сесійній залі мерії після того, як назвав Євромайдан "держпереворотом".

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Автор: Юрій Годован