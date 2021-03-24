Місцеві активісти обурилися діями депутата від ОПЗЖ.

На Харківщині розгорівся скандал через пам'ятник, який встановила проросійська партія ОПЗЖ.

З чого все почалося

Сьогодні голова фракції ОПЗЖ у Харківській міськраді Андрій Лесик на своїй сторінці в Facebook повідомив про відновлення пам'ятного знаку "дружби українського та російського народів".

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"Відновлення пам'ятника - це наша принципова позиція. Ми стояли і завжди будемо стояти за дружбу двох братніх народів", - заявив представник проросійської партії, опублікувавши фото монумента.

Реакція громадськості

Організація "Світанок" нагадала, що знищила даний пам'ятник, розташований в кілометрі від Харкова, чотири роки тому.

"Сам монумент буде знищений, але нас турбує сама можливість подібної активності, тому ми будемо звертатися в СБУ з вимогою відкрити кримінальну справу щодо дій депутата Харківської міської ради", - заявили представники "Світанку" на сторінці організації в Facebook.

Незабаром активісти організації "Фрайкор" повідомили про знищення "каменю дружби".

Також було опубліковано відео знищення пам'ятника.

В обласному представництві Українського інституту нацпам'яті заявили, що дії ОПЗЖ суперечать здоровому глузду.

"На законодавчому та міжнародному рівні Росія визнана агресором щодо України. Встановлення таких пам'ятних знаків можна розцінювати як ляпас для українського суспільства, яке сьогодні переживає, ледь не кожен день отримує жахливі вісті з фронту. У нас гинуть люди. Водночас політики дозволяють собі ставити такі пам'ятники, які суперечать здоровому глузду", - сказала "Суспільному" Марія Тахтаулова.

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Автор: Іван Бойко