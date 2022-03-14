У Польщі зазначають, що компанії-первізники втратили дуже велику кількість працівників. Заповнити ці кадрові прогалини буде дуже важко.

Після початку повномасштабного наступу Росії на Україні трудові мігранти стали масово повертатися на батьківщину.

Так, за даними inPoland, понад 30% українських водіїв, які мали роботу у польських транспортних компаніях, вже повернулися у свої рідні міста.

У Польщі зазначають, що компанії-первізники втратили дуже велику кількість працівників. Заповнити ці кадрові прогалини буде дуже важко.

"Згідно з інформацією, яку нам надали транспортні компанії, вже наступного дня після нападу Росії на Україну перші українські водії повідомили про бажання повернутися боронити рідний край", – розповідає генеральний директор Національної асоціації роботодавців автомобільного транспорту Анджей Богданович.

За його словами, зі 350 тисяч водіїв, зайнятих у польських компаніях, що займаються внутрішніми та міжнародними перевезеннями, 110 тисяч осіб є громадянами України. Це майже кожен третій працівник. Він наголосив, що саме українські водії рятували галузі, пов'язані з перевезеннями, від різкої нестачі польських працівників.

Проте, слід зазначити, що Польща дуже підтримує українців у цей складний період. Країна засуджує російську агресію та активно допомагає біженцям.

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