Після початку повномасштабного наступу Росії на Україні трудові мігранти стали масово повертатися на батьківщину.
Так, за даними inPoland, понад 30% українських водіїв, які мали роботу у польських транспортних компаніях, вже повернулися у свої рідні міста.
У Польщі зазначають, що компанії-первізники втратили дуже велику кількість працівників. Заповнити ці кадрові прогалини буде дуже важко.
"Згідно з інформацією, яку нам надали транспортні компанії, вже наступного дня після нападу Росії на Україну перші українські водії повідомили про бажання повернутися боронити рідний край", – розповідає генеральний директор Національної асоціації роботодавців автомобільного транспорту Анджей Богданович.
За його словами, зі 350 тисяч водіїв, зайнятих у польських компаніях, що займаються внутрішніми та міжнародними перевезеннями, 110 тисяч осіб є громадянами України. Це майже кожен третій працівник. Він наголосив, що саме українські водії рятували галузі, пов'язані з перевезеннями, від різкої нестачі польських працівників.
Проте, слід зазначити, що Польща дуже підтримує українців у цей складний період. Країна засуджує російську агресію та активно допомагає біженцям.