Війна Росії проти України приносить смерть, знищення та злидні, зазначив понтифік.

Папа Римський Франциск закликав, щоб припинився збройний наступ в Україні, і взяв гору здоровий глузд, і були гарантовані гуманітарні коридори.

Як повідомляє видання Vatican News, відповідний заклик понтифік виголосив під час недільної зустрічі з паломниками 6 березня.

"В Україні течуть ріки крові та сліз. Там не йдеться просто про військову операцію, але про війну, яка сіє смерть, знищення та злидні. Жертв дедалі більше, як і людей, які втікають, особливо, матерів з дітьми. В цій багатостраждальній країні в драматичний спосіб з години на годину зростає потреба в гуманітарній підтримці", - заявив Франциск.

"Звертаюся з палким закликом, щоб були дійсно забезпечені гуманітарні коридори, та щоб було гарантовано і полегшено доступ допомоги на території в облозі, щоби принести життєво необхідну допомогу нашим братам і сестрам, пригнобленим бомбами та страхом", - наголосив понтифік.

Він подякував усім, хто приймає біженців з України й виступив за проведення переговорів.

Також Франциск повідомив, що в Україну було відправлено двох кардиналів, які мають доставити допомогу нужденним.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ увірвалася на українську територію. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в нашій країні воєнного стану.

Супротивник атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, не раз було обстріляно Київ, Харків та Маріуполь.

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