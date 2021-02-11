Сьогодні список складається зі 171 людини.

Так званий «чорний список» Міністерства культури та інформаційної політики України поповнився ще сімома російськими музикантами та акторами.

Читайте такожСпівачка Альона Апіна потрапила до "чорного списку" МінкультуПро це свідчить інформація, розміщена на офіційному сайті Мінкульту.

Цього разу у «чорному списку» опинилися учасники групи «Хор Турецького» - Олексій Александров, Павло Бердников, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнєцов, А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова, які знімалися у фільмі «Крим».

Всі вони також потрапили на сайт «Миротворець» за «свідоме порушення державного кордону України, заперечення російської агресії, участь у пропагандистських заходах в окупованому Криму».

Чорний список Мінкульту

Список являє собою перелік осіб, які загрожують національній безпеці України. Всім їм заборонений в'їзд в країну.

Сьогодні список складається зі 171 людини, серед яких, зокрема, Сергій Безруков, Олег Газманов, Михайло Боярський.

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Автор: Катерина Шварц