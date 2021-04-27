Дистанціюватися від проблем у реальності, розслабитися та відволіктися - це причини, чому люди починають грати у комп’ютерні ігри або ж в іграшки на телефоні.
Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".
Журналісти розповідають, що у віртуальному світі можна стати ким завгодно та потішити своє его. При цьому люди часто витрачають свої гроші, час та здоров’я на ігри.
Лікар розповідає, що є ще гірші форми ігрозалежності, коли людина просто перестає розрізняти реальний і віртуальний світ і при цьому стає небезпечною для суспільства. Для неї ігровий світ стає важливішим і по суті єдиним, що є предметом зацікавленості.
Таких пацієнтів вже потрібно лікувати: їх відлучають від ігор, проводять психологічну роботу та впливають медикаментозно.
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Журналісти назвали головні ознаки, за якими можна розпізнати ігрову залежність:
- людина перестає за собою стежити;
- вона не цікавиться чимось іншим, окрім гри і починає не виконувати свої повсякденні обов'язки;
- бажання зануритись у віртуальний світ виникає замість того, щоб вирішувати якісь життєві проблеми чи труднощі.
Спеціалісти наголошують, що часто винуватцями виникнення ігрозалежності у дітей є самі батьки, які замість того щоб приділити їм увагу, просто дають їм телефон чи дозволяють пограти на комп'ютері.
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