Надія Савченко пояснила, що пост "був не про релігію в її духовному сенсі".

Колишня народна депутатка Надія Савченко поїхала до Туреччини. Там вона в паранджі вирішила поміркувати про світові релігії.

Відповідні фото Савченко опублікувала в Facebook.

За її словами, іслам - це релігія свободи, а не гноблення.

"У сучасному світі Іслам звично сприймати як релігію гноблення і утиски прав людини, особливо жінки. Мало хто побачить, що Іслам - це релігія простору і свободи для душі, духу і віри в Бога – Аллаха", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожСтатус біженця в Україні попросили 65 евакуйованих афганцівЗа її словами, саме країни, де більшість громадян сповідують одну релігію, найміцніші.

"Імперії будуються і міцніють, роблячи ставку на значущість церкви в державі, і об'єднують людей навколо моральних принципів релігії, а вже потім нарощують економіку завдяки прагненням покірного і згуртованого народу. Коли імперії хочуть відновитися, після занепаду перше на що вони роблять ставку, це, знову ж таки, релігія, як єднальний фактор для однотипної моралі людей і фактор національної ідеї для народу і держави. З останніх прикладів - Росія, Талібан, Туреччина тощо. Західний демократичний світ робить ставку на космополітизм, безпринципність в моралі і в нарощуванні капіталу і, як бонус - декларує захист прав людини", - продовжила Савченко.

У коментарях вона пояснила, що пост "був не про релігію в її духовному сенсі, а про те, як політика сучасного світу використовує релігію в побудові держави".

Як раніше повідомляв УНІАН, екс-нардеп Верховної Ради Надія Савченко здивувала мережу серією нових фото з відпочинку.

Раніше колишній нардеп Верховної Ради Надія Савченко здивувала мережу незвичайною фотосесією на березі моря. На фото екс-депутат позує в смарагдовій сукні з глибоким розрізом до стегна. У кадрі вона ходить босоніж по піску біля води.

Також колишня народна обраниця в лютому 2020 року показала, як скупалася у Північному Льодовитому океані.

Автор: Анастасія Горбачова