Раніше Кличко зазначив, що локдаун в Києві дав позитивні результати і нових випадків коронавірусу стає менше.

Майже місяць, з 5 квітня, у Києві діє суворий карантин з помітними обмеженнями. Запровадили його через активне поширення коронавірусу, після попадання столиці в "червону зону".

Сьогодні, 28 квітня, має відбутися засідання столичної комісії з ТЕБ та НС, на якому можуть скасувати жорсткі карантинні обмеження в Києві з 30 квітня. Крім того, столиця ось-ось вийде з "червоної зони" адаптивного карантину.

Про те, що 28 квітня локдаун у Києві можуть скасувати (дію деяких обмежень можуть припинити уже з 30 квітня), раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але розслаблятися рано! Є чимало ризиків. Особливо, зважаючи на те, що попереду Великодні свята», — наголосив Кличко.

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У понеділок, 26 квітня, про те, що Київ цього тижня, до 2 травня, може вийти з червоної зони, заявив Олег Рубан. Він знову зазначив, що добові показники захворюваності і завантаженість ліжок із хворими на COVID-19 не дозволяють Києву перейти з червоної до жовтої зони карантину.

А 27 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу, що Київ вийде з червоної зони карантину наступним.

«Київ за всіма показниками вже продемонстрував, що немає перевищення наших критеріїв. Ми вже зробили відповідне подання з моїм підписом на комісію ТЕБ та НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з червоного рівня епідеміологічної небезпеки», — заявив міністр.

Онлайн прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві

Коронавірус у Києві: що відомо

Останнім часом у столиці зменшилася кількість нових випадків коронавірусу, виявлених за попередню добу: 27 квітня у Києві підтвердили 869 нових випадків COVID-19. А 3 квітня число підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу в Києві досягла 2053.

Станом на ранок 28 квітня у Києві зафіксовано 1070 випадків захворювань на коронавірус за добу. Це - на 201 випадок більше, ніж станом на 27 квітня. Всього від початку пандемії у Києві захворіло на COVID-19 193 690 осіб. Одужало 122 047 осіб (1174 людей за добу). Померло 4537 осіб (40 людей за добу).

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Автор: Вікторія Гордієнко