З 14 листопада в Україні почали діяти додаткові обмеження на вихідних.

Знімальна група програми «Гроші» перевірила, як елітні київські заклади дотримувалися карантину вихідного дня.

Читайте такожОбличчям в підлогу: робота в суботу елітного київського ресторану закінчилася штурмом (фото, відео)Журналісти провели спеціальний рейд і показали, що з цього вийшло в черговому сюжеті.

«В одному ресторані журналіста навіть силою тримали, адже він викрив порушників! Ледь не дійшло до бійки!» - йдеться в сюжеті.

Зазначається, що деякі з елітних ресторанів працювали, як зазвичай, попри обмеження, інші ж – прикидалися закритими.

Карантин в Україні: обмеження і заборони

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження карантину вихідного дня.

Відтепер в Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.

Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00: 00 суботи до 00:00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: УНІАН