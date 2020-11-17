Знімальна група програми «Гроші» перевірила, як елітні київські заклади дотримувалися карантину вихідного дня.
Читайте такожОбличчям в підлогу: робота в суботу елітного київського ресторану закінчилася штурмом (фото, відео)Журналісти провели спеціальний рейд і показали, що з цього вийшло в черговому сюжеті.
«В одному ресторані журналіста навіть силою тримали, адже він викрив порушників! Ледь не дійшло до бійки!» - йдеться в сюжеті.
Зазначається, що деякі з елітних ресторанів працювали, як зазвичай, попри обмеження, інші ж – прикидалися закритими.
Карантин в Україні: обмеження і заборони
11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження карантину вихідного дня.
Відтепер в Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з «помаранчевої» зони карантину.
Додатково у вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:
- закладів харчування,
- торгових центрів,
- культурних закладів,
- спортзал,
- фітнес-центрів,
- установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).
З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.
Коли діє карантин вихідного дня, час
Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00: 00 суботи до 00:00 понеділка.
Він вводиться з цих вихідних, попередньо – на три тижні.
На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.
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