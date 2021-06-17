Місцева журналістка переконана, що потоп спричинили нехлюйські дії росіян.

Окупована Росією Керч після паводків 17 червня залишилась без питної води.

Про це в коментарі телеканалу Дождь повідомила редакторка місцевого сайту Белла Демідовіч.

«Керчанам узагалі не рекомендовано використовувати воду для приготування їжі. Йдеться про воду, яка тече з водопроводу. Чому? Тому що є небезпека, що після потопу у водопровідну систему могли потрапити різні мікроби», – каже вона.

Демідовіч додала, що містом протікають кілька невеликих річок, які у рясні дощі стають водовідводами.

Читайте такожУ СБУ готові в суді захищати свою позицію щодо позову Моргенштерна«Починаючи з 2014 року, коли прийшла Росія, ці річки ніхто не чистив. Річище ніхто не чистив. У нас постійно в місті йдуть суперечки між адміністрацією та людьми, які проживають у місті біля цих річок. Чому не чистять ці річки? Через них відходить зайва вода після злив. У нас і раніше було таке, що дамби проривали. Але востаннє це було у 2001-2002 роках. Завжди у нас річки чистили. Зараз же це не річки, а хащі з деревами, зарослі очерету і сміття. Якби у нас річки почистили, то такого трешу не було б», – переконана кримчанка.

Журналістка зауважила, що окупанти «обіцяють» надати допомогу, зокрема матеріальну. В місті запровадили режим надзвичайної ситуації: «Але ти ж не можеш оцінити вартість підтоплень, того, що тобі коштувало купити всі ці речі. Що тобі коштувало привести до ладу квартиру».

17 червня в мережі оприлюднили кадри, як «голова» Криму Сергій Аксьонов рухається на човні, а за ним пливуть кілька, як стверджували користувачі, рятувальників. Як виявилось, окупована Керч унаслідок проливних дощів затопило.

На завтра в місті знову оголосили штормове попередження. Зараз керуючі компанії, комунальники намагаються залатати дірки на дахах.

З 2014 року – початку окупації Росією Криму – півострів через сухий клімат і дії росіян страждає від нестачі води. Україна припинила водопостачання з російськими окупантами до моменту, поки територію не звільнять. Росіяни користувалися водою з Дніпра, щоб забезпечувати насамперед військові бази. Наразі воду кримчанам «влада» подає подобово.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська