Київрада розгляне питання перейменування низки столичних об'єктів на найближчій сесії.

Міський голова столиці Віталій Кличко анонсував перейменування власних назв, повʼязаних із Росією та Білоруссю, зокрема станцій Київського метро.

Київрада розгляне відповідне питання вже на найближчому засіданні, підтвердив Кличко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Міркуючи щодо можливих варіантів "дерусифікації", міський голова згадав "Мінську" та вже підібрав новий варіант назви для станції.

"Якщо з Мінська йдуть погрози нам, з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською". Це місто, що допомагає Києву", – наголосив Кличко та пообіцяв зробити "правильні кроки" в питанні перейменувань.

Киян просять поки що не повертатися додому

Мер столиці не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Тому мешканцям, що виїхали зі столиці, ще зарано масово повертатися додому.

Втім, попри рекомендації міської влади, вже чимало киян повернулися та продовжують повертатися до Києва. На завтра у місті оголошено суботник, жителів столиці запросили приєднатися до прибирання 16 вибраних владою місць (список) або навести лад у дворі.

Вас також можуть зацікавити новини: