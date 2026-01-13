У Києві складна ситуація зі світлом: електроенергії не вистачає навіть критичній інфраструктурі

Без опалення у столиці зараз перебувають близько 500 багатоповерхівок.

Після нічного російського обстрілу в Києві фіксується ще більший дефіцит електроенергії – навіть для забезпечення критичної інфраструктури, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла – без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також він зазначив, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж через відсутність світла не відповідає дійсності.

При цьому, як писав УНІАН, роздрібні торговельні мережі в Україні вимушені зачиняти свої магазини через сильне похолодання, російські обстріли, та як наслідок – тривалу відсутність електроенергії. Зокрема, у у мережі Novus зазначають, що не всі магазини можуть працювати у звичному режимі через відключення електропостачання.

В Сільпо повідомляють, що обладнання в магазинах мережі може відмовляти через низьку температуру й часткові блекаути – тоді магазин на деякий час зачиняють. При цьому в мережі АТБ зазначили, що всі магазини компанії у столичному регіоні працюють у штатному режимі, а будь-яка інформація про їхнє закриття – фейкова.

Російський обстріл 13 січня – головні новини

В ніч на 13 січня російські загарбники атакували Україну 18-ма балістичними ракетами, 7-ма крилатими ракетами та 293-ма ударними дронами. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів на ранок були знеструмлені споживачі у місті Київ та семи областях України. Так, без світла перебувають мешканці Київської, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Донецькій, Чернігівської та Запорізької областей.

