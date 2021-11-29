Святогор та його адвокат не прийшли на засідання суду, зазначили зоозахисники.

Київський апеляційний суд виправдав догхантера Олексія Святогора.

Як повідомляє зоозахисна організація FreeAnimals, Святогор та його адвокат на засідання не з'явилися.

"Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення першої інстанції, чим виправдав живодера Святогора", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗоозахисники вимагають звільнення судді Оксани Голуб, яка виправдала скандального догхантера Святогора (відео)Нагадаємо, Олексія Святогора затримали в Києві 8 червня 2018 року. Прокуратура просила, щоб суд відправив затриманого під варту.

За даними зоозахисників, він вбив щонайменше 3 тисячі собак. Однак Святогор був затриманий не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

Святогора звинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 та ч. 3 ст. 300 "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію" Кримінального кодексу України.

У січні 2021 року Шевченківський райсуд Києва виправдав Святогора. У вироку суддя Оксана Голуб зазначила, що у своїх численних інтерв'ю низці ЗМІ Святогор поширював висловлювання та заклики до насильства та жорстокості стосовно тварин.

Вона додала, що раніше під час допиту Святогор заявив, що не визнає провини й не розуміє, у чому його обвинувачують, оскільки він "не порушував законів України й не виготовляв й не розповсюджував відеопродукцію з пропагандою насильства над тваринами".

За словами судді, за результатами судового розгляду не доведено, що у діях обвинуваченого Святогора є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України, оскільки "усне мовлення Святогора не є твором у розумінні предмету злочину…".

Автор: Антоніна Доломанжи