Розгляд справи Романчука тривав п'ять років. Сьогодні у ній поставили крапку - одіозного екс-чиновника визнали невинуватим.

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука, якого звинувачували в зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб. Раніше силовики виявили в його маєтку мережу тунелів та сейфи з золотом у них.

Про це повідомляється на сайті суду.

Слідство стверджує, що Романчук, будучи першим заступником голови ОДА, пропонував керівнику ТОВ вплинути на прийняття керівництвом та депутатами Миколаївської облради рішення про погодження спецдозволів на розробку промислового родовища вапняку за хабар.

Екс-чиновник свою провину заперечує.

"Суд дійшов висновку, що органом досудового слідства не доведено вчинення кримінального правопорушення, в якому обвинувачувався Микола Романчук. З урахуванням досліджених доказів, колегія суддів постановила визнати Миколу Романчука невинуватим та виправдати, скасувати ухвали про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за місцем проживання та роботи, скасувати обраний щодо Миколи Романчука запобіжний захід у виді застави в сумі 512 тисяч гривень", - йдеться в рішенні суду.

Як пишуть "Никвести", Романчук розплакався в суді після того, як почув, що його визнали невинуватим.

Що відомо про справу Романчука

Як повідомляв УНІАН, Герой України Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів з сейфами, в яких зберігався антикваріат і коштовності.

8 червня 2016 року Романчука заарештували з правом застави у понад пять мільйонів гривень.

У СБУ тоді повідомляли, що знайшли за місцем проживання Романчука гроші й коштовності. "Високопосадовець зберігав вдома валізу з 300 тисяч доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столове срібло. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить проведення корупційних оборудок", - зазначали в СБУ.

Примітно, що з березня по липень 2014 року Романчук очолював Миколаївську ОДА.

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Автор: Юрій Годован