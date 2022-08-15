Це лише 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 480 об’єктів нерухомості.

Про це свідчать дані Опендатабот. Зокрема, кількість купівель квартир склала 13% від торішніх показників.

Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок – 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.

Наразі в Україні працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.

Як відомо, з 24 лютого до травня реєстри продажу нерухомості були закриті. Це фактично паралізувало угоди з купівлі-продажу. Офіційно реєстри відкрили у травні, але не в усіх регіонах. Проте навіть після відкриття реєстрів у тилових містах продажі не активізувалися.

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