Усі ЦНАПи міста Києва здійснюють прийом заявників за попереднім записом з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.

Відсьогодні в столичних центрах надання адміністративних послуг відновлено прийом документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Усі ЦНАПи міста Києва здійснюють прийом заявників за попереднім записом з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.

Знайти найближчий центр та записатися можна на сайті ЦНАП https://kyivcnap.gov.ua/ або за телефонами гарячої лінії call-центру: (044) 202-60-38; (044) 202-60-39.

Як писав УНІАН, на початку травня в Україні відновили купівлю-продаж нерухомості, але з обмеженнями. В умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування діють особливі правила.

Також сповіщалося, що українцям планують списати борги за кредитами, житло за якими було знищено під час російського воєнного вторгнення.

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