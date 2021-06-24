Валерій Костенко воює проти України й станом на 2019 рік очолював підрозділ спецпризначення так званої "народної міліції ЛНР".

Соснівський районний суд міста Черкаси заочно засудив командира луганського «беркута» Валерія Костенка до чотирьох років в’язниці у справі про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року. Засуджений нині у розшуку.

Про це повідомили в «Адвокатській дорадчій групі».

Валерія Костенка визнали винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Від початку війни на Донбасі луганський «Беркут» разом із командиром перейшов на бік бойовиків. Костенко воює проти України й станом на 2019 рік очолював підрозділ спецпризначення так званої «народної міліції ЛНР».

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Що сталося під Черкаською ОДА у 2014 році

У Черкасах 23 січня 2014 року протестувальники зайняли нижні поверхи ОДА. За декілька годин силовики відбили будівлю та заарештували кілька десятків людей.

26 січня у Черкасах пройшло народне віче, на якому протестувальники вимагали звільнення голови Черкаської ОДА Сергія Тулуба та голови Черкаської облради Валерія Черняка.

Вночі 27 січня на Соборну площу, розташовану навпроти приміщення «Будинку Рад», з Києва прибули автомайданівці. Вони, зокрема, вимагали звільнення осіб, що були затримані 23-24 січня. Їх жорстко розігнав «беркут».

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Автор: Денис Прядко