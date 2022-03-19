Комендантська година у місті розпочнеться сьогодні, 19 березня, о 16:00 і завершиться у понеділок, 21 березня, о 6:00.

У Запоріжжі під час комендантської години вокзал буде зачинено, а висадка та посадка пасажирів заборонені.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"На час запровадження у Запоріжжі комендантської години вокзал буде зачинено, а висадка та посадка пасажирів заборонені. Наразі готується до відправки останній на сьогодні евакуаційний рейс №86 Дніпро-Львів/Ковель о 16:05", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потяги поновлять рух по ст. Запоріжжя після комендантської години.

Як повідомляла раніше Запорізька обласна військова адміністрація, у Запоріжжі комендантська година розпочнеться сьогодні, 19 березня, о 16:00 і завершиться у понеділок, 21 березня, о 6:00.

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