Вчора внаслідок обстрілу колони з Маріуполя постраждало п’ятеро людей - троє у важкому стані.

У Запоріжжі готові прийняти ще близько 30 тисяч людей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"У Запоріжжя наразі є потенціал і запаси харчів для прийому близько 30000 людей", - зазначив він.

Старух зазначає, що вчора в Запоріжжі зустріли колони з Маріуполя та Бердянська. За його словами, відбулася "ганебна подія, в наслідок обстрілу колони постраждало п’ятеро людей. Загиблих немає, троє у важкому стані".

Старух розповів, що ввечері зустріли організовану колону з Бердянську - приїхали "15 автобусів з бердянцями та маріупольчанами, в тому числі дітками з інтернатів у супроводі владики Луки". Він зазначив, що дітей з інтернатів відправлено далі, у Львів і за кордон.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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