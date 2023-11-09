Дипломат за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

У Києві викрито другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний "трафік".

Як повідомив прес-центр СБУ, перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України.

Зазначається, що для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти.

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В спецслужбі поінформували, що вартість такої "послуги" становила до 3 тисячі американських доларів з одного нелегала.

"До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці схеми. За наявними даними, "послугами" зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику. Одержані "прибутки" консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі. Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року - в органах МЗС", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у її помешканні в Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.

В СБУ заявили, що наразі консулу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Зловмисниці загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Викриття зловмисників - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні затримали ділків, які вивозили з країни обладнання для винищувачів МіГ-29. Зокрема, у результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників. Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

Для переправлення продукції закордонним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю. Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО.

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