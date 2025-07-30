Як і в основній програмі, українцям, які підпишуть цей контракт, передбачено виплату у розмірі 1 мільйона гривень.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського "Контракт 18-24" розширено. Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі, повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

"Цей напрям має особливі умови. Головна — це чіткий термін служби: два роки. Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи", - розповів міністр у своєму Telegram-каналі.

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%, додав Шмигаль.

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"Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, Уряд подає до Парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24". Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку", - зазначив міністр.

Він нагадав, що подати заявку на "Контракт 18-24" можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+.

Контракт 18-24 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, учора президент Володимир Зеленський оголосив про розширення програми "Контракт 18-24". Він уточнив, що йдеться про залучення вмотивованих людей саме для роботи із дронами.

Зеленський додав, що програму незабаром представить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Проєкт "Контракт 18-24" - добровільна ініціатива для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік, керівництво України започаткувало реагуючи на пропозиції західних партнерів про потребу знизити мобілізаційний вік в нашій країні з 25 до 18 років. Реалізація проєкту розпочалась у лютому поточного року.

У травні 2025 року журналісти The Wall Street Journal з посиланням на український уряд повідомляли, що контракт 18-24 підписали близько 500 людей. Видання зазначало, що бюрократія часто гальмує процес оформлення. А частина тих, хто думав долучитись до проєкту, втрачає рішучість, відмовляється від цієї ідеї під тиском батьків.

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