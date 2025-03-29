21-річна Вероніка служитиме в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

На службу до Збройних сил України за "Контрактом 18-24" пішла перша дівчина. Вона - військовослужбовиця 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вероніці 21 рік, вона має медичну освіту, тому вважає, що буде потрібна на службі.

"Рідні дізналися за півтори доби до того, як я поїхала сюди... Дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати, але я вважаю, що незалежно від статі воювати може кожен", - розмірковує Вероніка.

Вона розповіла, що найважчою для неї є фізпідготовка, а мотивацією йти на службу стали умови "контракту 18-24".

"Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час… Контракт, напевно, правильно складений, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді, грошова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тебе повністю вдягають, екіпірують – це додає мотивації", - зазначила військовослужбовиця.

Контракт 18-24: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, проєкт "Контракт 18-24" стартував у лютому 2025 року. Це добровільна ініціатива для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. "Це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік", - пояснював міністр оборони Рустем Умєров.

Нещодавно стало відомо, що програма спецконтрактів зі ЗСУ для добровольців 18-24 роки поширилася ще на 10 бойових бригад. Зокрема, це 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДСВ, 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДСВ, 3 окрема штурмова бригада, 24 окрема механізована бригада, 93 окрема механізована бригада, 30 окрема механізована бригада, 128 окрема гірсько-штурмова бригада, 36 окрема бригада морської піхоти, 39 окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти та 59 окрема штурмова бригада.

На думку ветерана російсько-української війни, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, треба запровадити граничний термін служби для учасників програми "Контракт 18-24". "Ввести граничний термін служби, а усім, хто погоджується, відслуживши свій граничний термін служби, укласти новий річний контракт, от їм давати такі виплати", - сказав Дикий. Він упевнений, що це залучило би до війська досвідчених бійців.

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