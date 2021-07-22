Під час переходу Чорним морем екіпаж десантного корабля відпрацював низку корабельних бойових навчань.

Корабельна група Військово-Морських Сил ЗСУ, у складі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" та патрульного катеру "Слов'янськ", здійснила перехід Чорним морем та ошвартувалася у грузинському порту Поті, в рамках міжнародних навчаннях Agile Spirit 2021.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗС України у Facebook.

"Під час переходу морем екіпаж десантного корабля відпрацював низку корабельних бойових навчань. Зокрема, боротьбу за живучість корабля, протиповітряну, протикорабельну, протимінну оборони. Проведено тренування з тактичного маневрування та сигналовиробницта за стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.

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Спостереження за повітряною та надводною обстановкою вели морські піхотинці.

Довідка. З 26 липня по 6 серпня у Грузії відбудуться міжнародні військові навчання Agile Spirit 2021, у яких візьмуть участь українські військові. Всього у навчаннях братимуть участь близько 2500 військових з 15 країн-членів НАТО і держав-партнерів.

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Автор: Світлана Закелова