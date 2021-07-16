Військово-Морські сили України завдяки комплексам Bayraktar TB2 набувають нових спроможностей, посилюється обороноздатність в Азово-Чорноморському регіоні.

Катери, корвети, протикорабельні крилаті ракети Р-360 "Нептун", морська авіація з Bayraktar TB2 та берегова оборона стануть єдиною системою стримування агресії Російської Федерації та захисту інтересів України на морі.

Про це сказав заступник міністра оборони України Олександр Миронюк після перевірки стану реалізації контракту на постачання ударних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 турецького виробництва для потреб Військово-Морських сил України.

"Із цими комплексами (Bayraktar TB2 – УНІАН) Військово-Морські сили України набувають нових спроможностей, посилюється наша обороноздатність в Азово-Чорноморському регіоні. Загалом, ми не просто відновлюємо флот, а, виконуючи взяті зобов’язання за оборонними закупівлями, вдихаємо у ВМС нове життя, наближаємо до стандартів НАТО. Очікуємо, що катери, корвети, протикорабельні крилаті ракети Р-360 "Нептун", морська авіація з Bayraktar TB2 та берегова оборона стануть єдиною системою стримування агресії Російської Федерації та захисту інтересів України на морі", – зазначив Миронюк.

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За його словами, у складі Військово-Морських сил України турецькі БпЛА забезпечуватимуть ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів. Bayraktar також можуть застосовуватися для ураження надводних і наземних об’єктів противника високоточними засобами.

Миронюк відзначив, що поставка першого комплексу Bayraktar TB2 у липні відбулась із випередженням графіка. Впродовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу, – підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження та станцій управління.

"Під час випробувань ударний оперативно-тактичний комплекс Bayraktar TB2 виконав низку навчально-бойових завдань, продемонструвавши очікувано високі результати. Комплекси Bayraktar TB2 на порядок посилять спроможності Військово-Морських сил України у захисті південних рубежів нашої країни. Національний флот отримав оновлену версію комплексу Bayraktar ТВ2, радіус дії якого складає 300 км замість 150 км, як у попередніх версіях", - сказав заступник міністра.

15 липня перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських сил поставлено в Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров