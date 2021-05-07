Найпопулярнішими алкогольними напоями серед опитаних, які вживають алкоголь, є вино (36%) і пиво (29%).

66% опитаних українців вживають алкогольні напої. 33% вживають алкоголь рідше, ніж раз на місяць, 26% - кілька разів на місяць, 7% - кілька разів на тиждень, 1% - кожного дня. Попри це 32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь і люди середнього віку та більш забезпечені.

Найпопулярнішими алкогольними напоями серед опитаних, які вживають алкоголь, є вино (36%) і пиво (29%). Горілку вживають 20%, коньяк – 17%, домашні вина, настойки – 14%, шампанське, ігристі вина – 12%, віскі – 7%, самогон – 6%. Такі напої як сидр, ром, наливки чи настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1-2%.

Вино частіше споживають на Заході і в Центрі. Також у Західному регіоні більш поширені домашні вина і настойки та самогон. На Сході частіше обирають горілку. Молодь частіше споживає пиво і вино, люди старшого віку – горілку, коньяк, домашні вина і настоянки, а також самогон.

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Найчастіше українці вживають алкоголь на честь свята, або події (67%). Щоб гарно провести час з близькими споживають спиртне 30%, щоб розслабитися, підняти настрій – 24%. Серед інших приводів: щоб насолодитися смаком – 9%, добре підходить до страв – 8%, корисно для здоров’я – 7%, допомагає заснути – 4%.

54% вважають, що існують безпечні дози алкоголю, які нешкідливі для здоров’я, водночас 45% з цим не згодні.

Терміни проведення опитування: 25-27 квітня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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Автор: Денис Прядко