Нарешті зрівняються з Android-флагманами: Apple потужно прокачає батареї iPhone

Очікується, що iPhone 18 Pro Max виявиться найважчим і найавтономнішим смартфоном компанії.

Нові чутки вказують на те, що iPhone 18 Pro Max отримає помітно збільшену батарею, що може вивести автономність пристрою на новий рівень. Інформацією поділився відомий інсайдер Digital Chat Station, який посилався на дані ланцюжка поставок.

Витік вказує, що ємність акумулятора смартфона складе від 5100 до 5200 мАг. У поєднанні з енергоефективним процесором A20 Pro, створеним за 2-нанометровим техпроцесом TSMC, це може забезпечити пристрою вкрай вражаючий час роботи без підзарядки. Заради більшої батареї корпус моделі, ймовірно, стане трохи товстішим.

Для порівняння, iPhone 17 Pro Max вже оснащений найємнішою батареєю серед смартфонів Apple – 5088 мАг – і здатний працювати до 39 годин. З урахуванням збільшеної батареї й більш економічного процесора нова модель, як очікується, зможе легко перевищити позначку в 40 годин автономності.

Також ходять чутки, що разом з iPhone 18 Pro і Pro Max восени дебютує перший складаний iPhone. Йому приписують батарею більш ніж на 5500 мАг – потенційно найбільшу серед усіх iPhone і навіть серед конкуруючих складаних смартфонів.

Серед інших можливих нововведень називають зменшений Dynamic Island, модем C2, фронтальну камеру на 24 Мп і оновлений основний модуль зі змінною діафрагмою.

За чутками, вже в кінці цього місяця відбудеться реліз iPhone 17e – нового найдоступнішого смартфона Apple. Оновлена версія отримає MagSafe з потужністю зарядки 25 Вт, за відсутність якого дуже лаяли iPhone 16e.

Раніше з'явилася інформація, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

