Гендиректора телеканалу ATR і віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар звинуватили "в організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності РФ".

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" заочно засудив до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму гендиректора телеканалу ATR і віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова.

Про це йдеться в рішенні суду, передає ТАСС.

Іслямова російський суд звинуватив "в організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності РФ".

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"Остаточно призначити Іслямову Ленуру Едемовичу покарання шляхом часткового поглинення, визначивши до відбуття покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в засобах масової інформації, і обмеженням свободи терміном на 1 рік. Місцем відбування покарання Іслямова визначити колонію суворого режиму", - сказав суддя, оголошуючи вирок.

Справа проти Іслямова: що відомо

Адвокат Іслямова Микола Полозов неодноразово заявляв, що переслідування його підзахисного є суто політично мотивованим.

За версією слідства, Іслямов створив у селищі Чонгар Херсонської області і очолив озброєний загін чисельністю не менше 150 осіб.

Загін, за версією звинувачення, був створений для блокади Криму з боку материкової частини України і збройної боротьби, для "відторгнення Республіки Крим зі складу РФ". Він не входить в структуру Міноборони і МВС України, тобто не є законним - вважає обвинувачення.

Іслямова також звинувачують у тому, що в листопаді 2015 року він разом з бійцями загону підірвав лінії електропередач біля селища Чаплинка Херсонської області. Слідство кваліфікувало це, як диверсію - електроенергія перестала надходити на півострів.

Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність звинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в публічних закликах.

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Автор: Тамара Отовська