Це пов’язано з тим, що угорські прикордонники і митники запровадили більш жорсткі правила перетину державного кордону Угорщини через пандемію коронавірусу.

Закарпатська митниця попереджає подорожуючих про великі черги з автомобілів у пункті пропуску «Лужанка» на українсько-угорському кордоні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Закарпатської митниці Держмитслужби України.

Зазначається, що після обіду 7 листопада перед пунктом пропуску «Лужанка скупчилося 90 мікроавтобусів, 50 легковиків та 8 автобусів.

Це пов’язано з тим, що угорські прикордонники і митники запровадили більш жорсткі правила перетину державного кордону Угорщини через пандемію коронавірусу.

«Водночас черги відсутні перед пунктами пропуску «Тиса» та «Вилок». Тому звертаємо увагу тих, хто хоче швидше перетнути українсько-угорський кордон, обирати інші переходи, аби не витрачати значний час у простоюванні перед пунктами пропуску в холодну пору року і за відсутності сервісної зони», - уточнили на митниці.

Посилення контролю на на українсько-угорському кордоні

У відомстві також нагадали, що з 6 листопада у зв'язку з пандемією коронавірусу Угорщина ввела комендантську годину з 01:00 до 06:00 (за київським часом), через це на їхньому кордоні діють більш жорсткі обмеження.

В'їзд на територію країни дозволяють тим, хто їде до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування за наявності відповідних документів; до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням у готелі.

У той же час обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

Такі особи обов'язково повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Наталія Петерварі