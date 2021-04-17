У місті продовжили посилений карантин, проте з певними послабленнями.

У Львові з понеділка, 19 квітня, за шкільні парти повернуться учні 1-4 класів і дозволять роботу літніх майданчиків ресторанів.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

«Але все це з суворим дотриманням усіх карантинних вимог! Порушників закриємо того ж дня. На сьогодні міські лікарні завантажені на 63%. Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами», - наголосив Садовий.

Як передає кореспондент УНІАН, у Львові відбулося засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, на якому вирішили продовжити в місті карантин до 4 травня.

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Проте з понеділка можуть відновити свою роботу за окремим протоколом непродовольчі ринки.

Карантин у Львові

Львів та область з 25 березня перебувають у «червоній» зоні епіднебезпеки поширення COVID-19.

У місті зачинено музеї, театри, ТРЦ, непродовольчі ринки та розважальні заклади. Кафе і ресторани працюють лише навинос або на доставку, транспорт – в режимі спецперевезень. Школи переведено на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

Станом на ранок 16 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 121 653 випадки інфікування коронавірусом, з них 2 975 – летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 2 442 ПЛР-тести. Відтак, 1365 – позитивні, серед них львів’ян – 643.

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Автор: Мирослава Бзікадзе