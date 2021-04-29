Люди зможуть зробити щеплення, коли з'являться препарати, і не буде охочих з пріоритетних груп.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців у віці 18-59 років записатися на вакцинацію від COVID-19.

Читайте такожПонад 70 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу минулої добиЯк передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко заявив сьогодні на брифінгу в Одесі.

«Сьогодні дані понад 20 тис. осіб, що записалися в лист очікування додатку «Дія», передані до кабінетів щеплень, які запрошують їх на вакцинацію. Тому я запрошую всіх українців віком 18-59 років записатися в лист очікування додатку «Дія», - сказав Ляшко.

Він додав, що цих громадян запросять на процедуру, коли в кабінетах з'явиться вакцина і не буде охочих зробити щеплення з груп, які в пріоритеті щодо вакцинації від COVID-19.

Чиновник також підкреслив, що за минулу добу в Україні від COVID-19 вакциновано рекордну кількість громадян.

«Ми бачимо значне зростання проведених вакцинацій на території України в цілому і в Одеській області зокрема. За вчорашній день Україна зробила 70 тис. 440 щеплень, раніше ми такої кількості не робили», - заявив Ляшко, підкресливши, що це рекордний показник для України.

За його словами, результат вчорашнього дня показав, що в країні буде вакциновано необхідну кількість громадян.

«Це відповідь на питання, чи в змозі ми виконати національний план імунопрофілактики, який розроблено на виконання указу президента, що передбачає вакцинацію 70% дорослого населення до кінця 2021 року. Ми відповідально заявляємо, що ми готові, якщо у нас не буде збоїв із постачанням препаратів», - заявив Ляшко.

Він додав, що необхідною умовою виконання плану також є явка на вакцинацію населення, що бажає зробити щеплення від коронавірусу.

Ляшко заявив, що вчора відвідав низку населених пунктів Одеської області, серед яких Любашівка, Подольск, Роздільна, і залишився задоволений роботою пунктів щеплень. За минулу добу в Одеському регіоні зроблено 2 тис. 683 щеплення.

Чиновник додав, що в цілому залишився задоволений підготовкою області до вакцинації населення.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова