Продавці розповіли, що поки жодного розпорядження про закриття магазинів не отримували.

Українські магазини мережі "Спортмастер" сьогодні працюють у звичайному режимі, хоча керуюча нею компанія потрапила під санкції, введені РНБО 19 лютого.

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Як повідомляє "24 канал", продавці розповіли журналістам, що поки жодного розпорядження про закриття магазинів не отримували.

Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв в роботі "Спортмастера" немає.

Зазначається, що магазини мережі є в Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Миколаєві, Вінниці, Сумах, Житомирі, Херсоні, Рівному, Кривому Розі, Полтаві та Черкасах.

Санкції проти "Спортмастера"

Рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і його оточення стосується восьми фізичних і 19 юридичних осіб.

Серед них є приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сінгапур, Оуе Даунтаун), яка управляє мережею магазинів "Спортматер" в Україні.

Щодо компанії діють такі санкції:

обмеження торгових операцій (повна заборона)

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України (повна заборона)

запобігання виведенню капіталів за межі України;

Заборона ввезення продукції сінгапурської компанії "Sportmaster Operations Pte. Ltd " безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав.

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб.зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

20 лютого санкції були введені в дію указом Зеленського. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок«, оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс".

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Автор: Дмитро Захаров