Вона наголошує, що Україна потужно чинить опір.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що у Збройних силах України немає жодного військового, який би перейшов на бік ворога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час телемарафону.

"6-й день триває ця варварська війна, яка почалася у 2014 році, але зараз перейшла у повномасштабну "гарячу" фазу. 6-й день в Україні триває потужна оборона не тільки Збройних сил, а і всього українського суспільства. І ви бачите, що картина абсолютно різниться з 2014 роком. На сьогодні жодне південні і східне місто не здає свої міста окупанту. На сьогодні немає зрадників: жодного військового у Збройних силах немає, який би перейшов на сторону ворога", - наголосила Маляр.

Так, підкреслила вона, на сьогодні Україна значно сильніша і ворог не зміг реалізувати свої плати із завоювання України за день.

"Ми потужно чинимо опір", - підкреслила представниця міністерства і запевнила, що "наш світанок вже скоро".

Нагадаємо, Кличко закликав всіх, у кого є можливість допомагати, приєднатися до електронної платформи Гуманітарного штабу.

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