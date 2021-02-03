Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що перші аукціони з продажу в'язниць почнуться в лютому 2021 року.

Про це він розповів в ефірі "Українського радіо", передає LB.ua.

"Ми очікуємо, що аукціони почнуться в цьому місяці, в лютому. Напевно, що оголошення про початок таких аукціонів буде приблизно через тиждень, через два. Тобто процес вже почався, ми документи на приватизацію першої в'язниці вже передали до Фонду держмайна в цю п'ятницю... До кінця березня, я думаю, ми будемо розуміти, хто покупець і яку суму він заплатить ", - сказав Малюська.