Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що перші аукціони з продажу в'язниць почнуться в лютому 2021 року.
Про це він розповів в ефірі "Українського радіо", передає LB.ua.
"Ми очікуємо, що аукціони почнуться в цьому місяці, в лютому. Напевно, що оголошення про початок таких аукціонів буде приблизно через тиждень, через два. Тобто процес вже почався, ми документи на приватизацію першої в'язниці вже передали до Фонду держмайна в цю п'ятницю... До кінця березня, я думаю, ми будемо розуміти, хто покупець і яку суму він заплатить ", - сказав Малюська.
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Продаж в'язниць в Україні
6 серпня Малюська оголосив про початок продажу в Україні в’язниць, які не використовуються. За його словами, скоріш за все тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені.
При цьому міністр наголосив, що продаж в’язниць не означає те, що засуджених випускатимуть на свободу. "Просто у нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. От з нього якраз і розпочинається продаж", - пояснив він.
- За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" тюрми, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.
- Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об’єктів мережі виконання покарань.
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