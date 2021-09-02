Суд повторно звернуся до Нацполіції та прокуратури з вимогою надати охорону потерпілій Анастасії Ноздровській, матір якої вбили наприкінці 2017 року.

Сьогодні на засіданні Шевченківського райсуду Києва у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської потерпіла Катерина Дуняк заявила, що поліція та прокуратура Київської області не виконали припис суду про вжиття заходів безпеки до потерпілої – доньки Ірини Ноздровської Анастасії.

Як передає кореспондент УНІАН, матір загиблої Катерина Дуняк заявила, що жодних охоронних заходів до її онуки не вжито.

Своєю чергою суд констатував, що відповідне звернення до Київської обласної прокуратури та поліції було спрямоване ще 26 серпня, і на сьогоднішньому засіданні повторно звернувся до цих інстанцій щодо необхідності взяття під охорону потерпілої Анастасії Ноздровської.

Натомість, як заявили у поліції Київської області кореспонденту УНІАН, слова Катерини Дуняк не відповідають дійсності.

"Постанова про здійснення заходів забезпечення безпеки щодо Анастасії Ноздровської, її дідуся Сергія Дуняка та бабусі Катерини Дуняк була винесена ще в січні 2018 року. Виконання даної постанови здійснюється по теперішній час", - зазначили у прес-службі поліції Київської області.

Окрім того, в ході засідання сьогодні мали допитати слідчу Лідію Лучинську, яка, на переконання потерпілих, фальсифікувала матеріали справи про вбивство Ірини Ноздровської, однак з’ясувалося, що Лучинська перебуває у відпустці до 21 вересня.

Слід зазначити, що Лучинська не вперше не з’являється на допит – сьогоднішня її неявка до суду стала четвертою.

Також до суду не з’явився і прокурор, який, за словами секретаря засідання, не повідомив про причину неявки, а спроби додзвонитися до нього були невдалими, оскільки його номер поза зоною досяжності. У зв’язку з цим суд звернувся до обласної прокуратури стосовно роз’яснень, чому прокурор не прийшов на засідання.

Нагадаємо, на початку липня Анастасія Ноздровська заявила, що почала отримувати погрози після того, як анонсувала у соцмережах допит у суді начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова у справі про вбивство її матері.

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Вбивство Ноздровської: що відомо

1 січня 2018 року тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський.

8 січня 2018 року за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. У серпні справу проти Юрія Россошанського було направлено до суду. Справу розглядає суд присяжних.

Однак батьки та донька правозахисниці переконані, що Россошанський не сам вбивав Ноздровську, і що до вбивства причетні інші люди.

1 вересня 2020 року Шевченківський райсуд Києва досліджував матеріали негласних слідчих дій у справі про вбивство Ноздровської. Зокрема, в суді були заслухані записи розмови Россошанського з Нєбитовим, який на той час очолював відділ кримінальної поліції Київщини. Згідно з цими записами, Россошанський домовився з поліцією про те, що його дії будуть кваліфікуватися як вбивство у стані афекту. Россошанський особисто подякував Нєбитову за цю домовленість. В ході судового засідання адвокат Россошанського Олексій Цибенко заявив, що ці матеріали НСРД є недопустимими, оскільки нібито немає судового дозволу на проведення Нєбитовим НСРД з Россошанським у СІЗО.

Проводилась також експертиза, яка не підтвердила, що в момент вбивства Россошанський перебував у стані афекту.

Автор: Дмитро Хилюк